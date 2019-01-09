У Рівненській області від кору помер 49-річний чоловік

У Рівненській області 6 січня від кору помер 49-річний чоловік. Це вже другий летальний випадок в Україні внаслідок захворювання на цю недугу. Про це Укрінформу повідомив завідувач відділення епідемічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Рівненського обласного лабораторного центру Віктор Мороз.

«Мешканець смт Квасилів Рівненського району віком 49 років захворів на кір 19 грудня. За медичною допомогою звернувся 24 грудня та був госпіталізований в інфекційне відділення Рівненської ЦРЛ. Внаслідок тяжкого перебігу кору за три дні був переведений у відділення інтенсивної терапії та анестезіологі», – поінформував Мороз.

За його словами, пацієнта з тяжкою формою кору врятувати не вдалося.

«6 січня чоловік помер. Заключний діагноз: набряк головного мозку. Коревий енцефаліт. Кір важкої форми лабораторно підтверджений. Пацієнт не був вакцинований проти кору», – зазначив Мороз.

Додамо, що

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому цього року на Львівщині два тижні проходитиме активна кампанія із вакцинації дітей від кору віком від 6 до 18 років.