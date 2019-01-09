ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові в багатоповерхівці спалахнула пожежа

Олександр Косик

|

Львівські рятувальники ліквідували пожежу на горищі житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 9 січня, о 09:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Миргородській, 9 на горищі багатоквартирного одноповерхового житлового будинку.

Вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Рятувальники не допустили поширення пожежі на житлові приміщення.


Пожежу локалізовано о 10:09, ліквідовано о 10:38. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м та пошкоджено дах на площі 25 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...