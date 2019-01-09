У Львові в багатоповерхівці спалахнула пожежа

Львівські рятувальники ліквідували пожежу на горищі житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
Сьогодні, 9 січня, о 09:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Миргородській, 9 на горищі багатоквартирного одноповерхового житлового будинку.
Вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Рятувальники не допустили поширення пожежі на житлові приміщення.
Пожежу локалізовано о 10:09, ліквідовано о 10:38. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м та пошкоджено дах на площі 25 кв. м.
До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.
Олександр Косик