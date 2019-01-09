У Львові в багатоповерхівці спалахнула пожежа

Львівські рятувальники ліквідували пожежу на горищі житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 9 січня, о 09:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Миргородській, 9 на горищі багатоквартирного одноповерхового житлового будинку.

Вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Рятувальники не допустили поширення пожежі на житлові приміщення.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пожежу локалізовано о 10:09, ліквідовано о 10:38. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м та пошкоджено дах на площі 25 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.