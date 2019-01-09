У 2018 році поліцейські розшукали майже 500 зниклих дітей

Впродовж 2018 року до поліції Львівщини надійшло 493 звернення про зникнення неповнолітніх, з яких 256 – це діти віком до 14 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Від початку 2019 року з проханням встановити місцезнаходження неповнолітніх до поліції звернулися шестеро батьків. Усіх зниклих дітей поліцейські повернули додому.

Правоохоронці закликають батьків приділяйте більше уваги вашим дітям, цікавитися їхніми вподобаннями, розмовляти на важливі для них теми і просто проводити з ними свій вільний час.