«Соборна Україна очима дітей». Малюки зі Львівщини долучились до створення мандрівної книги

У рамках Всеукраїнської акції «Естафета єднання», присвяченої 100-річчю проголошення Акту злуки ЗУНР та УНР, діти з Львівщини долучились до створення мандрівної книги «Соборна Україна очима дітей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Книга мандрує Україною, на Львівщину вона прибула із Закарпатської області. Відтак діти малюватимуть на двох сторінках символи із якими у них асоціюється наша область. Така акція відтворює те, що нам усім необхідно відчувати важливість єдності, особливо сьогодні, коли воюємо із російським агресором», – зазначив головний спеціаліст відділу організації заходів та проектів Львівської ОДА Андрій Федорняк.

Художниця Лілія Мачула розповідає, юні таланти з Львівщини на лівому аркуші зобразили родину з немовлям, що символізує продовження роду, а на правому короля Данила Галицького.

«У книзі на лівому аркуші ми зображуємо дерево у формі України та українську родину, батька-військовослужбовця, його дружину і сина, а також корені дерева – це Євген Коновалець та Андрей Шептицький, люди, які причетні до соборності. На правій сторінці – король Данило Галицький на коні, який є одним з найвидатніших українських князів і символом Львівщини», – зазначила Лілія Мачула.

Зазначимо, Всеукраїнська акція «Естафета єднання» стартувала 1 грудня у м. Фастів на Київщині, де 100 років тому уклали Передвступний договір УНР та ЗУНР. Впродовж місяця книга «Соборна Україна очима дітей» встигла побувати в більшості областей України, а 22 січня її презентують на Софіївській площі в Києві.