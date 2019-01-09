Правоохоронці затримали трьох злодіїв, що вчинили понад 18 крадіжок у чотирьох містах Львівщини

На Львівщині поліцейські затримали трьох зловмисників, причетних до щонайменше 18 крадіжок. Встановлено, що вони причетні до вчинення злочинів на території Моршина, Дрогобича, Трускавця та Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники підрозділів кримінальної поліції Головного управління Нацполіції Львівщини під час проведення комплексу оперативних заходів у місті Моршин 4 січня близько 1.40 затримали двох зловмисників під час вчинення крадіжки з місцевого магазину.

Як з’ясували правоохоронці, жителі міста Дрогобич віком 21 та 15 років, пошкодивши вікно, проникли у приміщення торгового закладу і викрали алкогольні та тютюнові вироби, а також кошти в розмірі 1100 гривень.

Згодом поліцейські затримали їх спільника, 16-річного жителя Дрогобицького району. Загалом вони причетні до 18 крадіжок з проникненням.

«Зловмисники діяли на території Моршина, Дрогобича, Трускавця та Львова. Вони причетні до крадіжок з магазинів, торгових кіосків, аптеки, перукарні та квартири. Всередину приміщень потрапляли через вікно чи вхідні двері і виносили грошові кошти, продукти, алкогольні та тютюнові вироби, мобільні телефони, золоті прикраси, техніку та інше майно Під час санкціонованих обшуків було вилучено знаряддя скоєння злочинів, а також частину викрадених речей», – розповів заступник начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Зловмисникам поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За рішенням суду старшому з них обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 28 тисяч гривень, двом неповнолітнім – домашній арешт. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.