Правоохоронці оголосили в розшук німця

Львівська поліція розшукує жителя Німеччини, який вчинив кримінал. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, розшукують Крістмана Віталія, 18.08.1975 р.н., мешканця Німеччини, м. Штайнфурт, вул. Кірнехштрасе, 11.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.