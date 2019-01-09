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Поліція розшукує водія, що вчора у центрі Львова переїхав пенсіонера і втік з місця аварії

Олександр Косик

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У Львові невідомий наїхав на пенсіонера і втік з місця пригоди. Поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців події або тих, хто володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія, котрий скоїв наїзд на пішохода та втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 січня близько 13.00 на проспекті Шевченка (поблизу пам’ятника Грушевському) у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 85-річного львів’янина, після чого поїхав з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом ключиці та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців події або тих, хто володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача.

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