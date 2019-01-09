Поліцейські розшукують безвісти зниклого львів’янина

У Львові поліцейські розшукують безвісти зниклого 56-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісті зниклого Шевчука Дмитра Едуардовича, 16.09.1962 р.н., мешканця м. Львів, вул. Антонича, 30/65.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція