ОСТАННІ НОВИНИ

На Закарпатті під час затримання на хабарі прикордонник намагався з'їсти 200$

Олександр Косик

|

На Закарпатті затримали прикордонника на хабарі у 1000 доларів США. Правопорушник намагався з’їсти кошти, одержані у якості неправомірної вигоди. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Інспектор прикордонної служби пункту пропуску “Лужанка”, що на Закарпатті, за $1000 допомагав контрабандистам тютюнових виробів.

Його затримали під час отримання чергової частини “винагороди” – $200. Але чоловік не розгубився: аби позбутися грошей і подальшої відповідальності намагався їх з’їсти.

Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення зазначеного питання. Кошти отримував частинами.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...