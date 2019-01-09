На Закарпатті під час затримання на хабарі прикордонник намагався з'їсти 200$

На Закарпатті затримали прикордонника на хабарі у 1000 доларів США. Правопорушник намагався з’їсти кошти, одержані у якості неправомірної вигоди. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає кореспондент Львівського порталу.

Інспектор прикордонної служби пункту пропуску “Лужанка”, що на Закарпатті, за $1000 допомагав контрабандистам тютюнових виробів.

Його затримали під час отримання чергової частини “винагороди” – $200. Але чоловік не розгубився: аби позбутися грошей і подальшої відповідальності намагався їх з’їсти.

Правоохоронцями було задокументовано факт вимагання тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення зазначеного питання. Кошти отримував частинами.