Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 9 січня, у зв’язку з ремонтними роботами мешканцям десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через аварійно-ремонтні роботи на вул. Липинського – Окуневського орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Кошиця;

вул. Масарика;

вул. Окуневського;

вул. Панча;

вул. Плетенецького;

просп. Чорновола, 67-В, 67-Б, 73;

вул. Липинського, 3, 5.

Також через ремонтні роботи на пл. Різні, 6 до 14:00 год. воду вимкнули мешканцям: