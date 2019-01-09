Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 9 січня, у зв’язку з ремонтними роботами мешканцям десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через аварійно-ремонтні роботи на вул. Липинського – Окуневського орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Кошиця;
- вул. Масарика;
- вул. Окуневського;
- вул. Панча;
- вул. Плетенецького;
- просп. Чорновола, 67-В, 67-Б, 73;
- вул. Липинського, 3, 5.
Також через ремонтні роботи на пл. Різні, 6 до 14:00 год. воду вимкнули мешканцям:
- вул. Князя Мстислава Удатного;
- пл. Святого Теодора;
- вул. Сянська.
Олена Карп'юк