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Частина Львова залишилась без води. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 9 січня, у зв’язку з ремонтними роботами мешканцям десятка вулиць у Львові тимчасово призупинили водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Через аварійно-ремонтні роботи на вул. Липинського – Окуневського орієнтовно до 14:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

  • вул. Кошиця;
  • вул. Масарика;
  • вул. Окуневського;
  • вул. Панча;
  • вул. Плетенецького;
  • просп. Чорновола, 67-В, 67-Б, 73;
  • вул. Липинського, 3, 5.

Також через ремонтні роботи на пл. Різні, 6 до 14:00 год. воду вимкнули мешканцям:

  • вул. Князя Мстислава Удатного;
  • пл. Святого Теодора;
  • вул. Сянська.

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