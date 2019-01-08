Українці зможуть обмінювати валюту у поштових відділеннях

Українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Про це повідомляє Національний банку України.

«Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. Відлік перехідного періоду стартує з дати введення в дію Закону “Про валюті і валютні операції”, тобто з 7 лютого 2019 року, і триватиме до 7 серпня 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оператори поштового зв’язку зможуть отримувати від Національного банку ліцензію на здійснення валютних операцій за умов: наявності в них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України, отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їхніх керівників і власників істотної участі) та професійної придатності керівників.

Крім того, Національний банк пом’якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ). Зокрема: