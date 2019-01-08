Україна не вступить до ЄС найближчих п'ять років, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що країні не вдасться вступити до Європейського Союзу в перспективі найближчих п’яти років. Про це він сказав сьогодні, 8 січня, в ефірі одного з українських телеканалів, передає «Інтерфакс-Україна».

«Така Україна як зараз – вона ні за рік, ні за два, ні за п’ять до ЄС не вступить», – сказав міністр.

За його словами, вступ України до ЄС і НАТО – це питання середньострокової перспективи.

«Якщо вам хтось скаже, що ми вступимо за рік або два – не вірте, це брехня, але якщо хтось вам скаже, що це справа мінімум на 30 років – теж не вірте. Досвід свідчить про інше», – додав П.Клімкін.