У Самбірському районі автівка збила 9-річного хлопчика

Вчора, 7 січня, у Самбірському районі у селі Чайковичі автомобіль «Джилі» збив 9-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 13:27 27-річний мешканець с.Чайковичі Самбірського району, керуючи автомобілем «Джілі», здійснив наїзд 9-річного пішохода, мешканця м. Львів.

Внаслідок ДТП потерпілий госпіталізований в Рудківську РЛ з діагнозом: відкрита ЧМТ та перелом скроневої кістки голови. Обставини події встановлюються.