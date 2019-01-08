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У найближчі дні Львів і далі засипатиме снігом

Дарина Смеречанська

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У Львові 9−11 січня на дорогах буде ожеледиця. Водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Також, у зв’язку зі снігопадами і хуртовинами, 8−9 січня у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Так, 9 січня у Львові буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 7−9° морозу, 2−4° морозу.

10 січня синоптики обіцяють також хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 6−11° морозу, вдень 2−7° морозу.

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