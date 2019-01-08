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У Дрогобичі ВАЗ збив чоловіка з чотирирічною дівчинкою

Юлія Шпак

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Вчора, 7 січня, близько 20:00 у Дрогобичі ВАЗ збив чоловіка з чотирирічною дівчинкою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ -2102, 57-річний мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на 36-річного чоловіка з чотирирічною дівчинкою, мешканців Дрогобича, котрі переходили проїзну частину. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Поліцейські з’ясовують обставини події.

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