Вчора, 7 січня, близько 20:00 у Дрогобичі ВАЗ збив чоловіка з чотирирічною дівчинкою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ -2102, 57-річний мешканець Самбірського району, скоїв наїзд на 36-річного чоловіка з чотирирічною дівчинкою, мешканців Дрогобича, котрі переходили проїзну частину. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Поліцейські з’ясовують обставини події.