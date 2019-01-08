ОСТАННІ НОВИНИ

Святкування Різдва у Львові пройшло спокійно, - поліція

Юлія Шпак

|

На Львівщині святкування Різдва пройшло без порушень правопорядку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Основне, на що звертали увагу поліцейські – це попередження злочинів та порушень публічного порядку під час богослужінь та святкувань. Правоохоронці несли службу біля кожного храму, а також у місцях проведення масових заходів.

Окрім того, було збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на повідомлення громадян та правопорушення, були створені додаткові слідчо-оперативні групи, групи превентивної комунікації, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійшли експерти-вибухотехніки та кінологи. До охорони правопорядку також залучалися нацгвардійці та курсанти ЛьвДУВС.  Грубих порушень публічного порядку виявлено не було.

Впродовж 6-7 січня на оперативну лінію 102 надійшло більше двох тисяч звернень від громадян – усі вони були опрацьовані.

Різдвяні свята та урочисті тривають. Правоохоронці працюють у посиленому режимі несення служби. Поліцейські просять львів’ян та гостей міста дотримуватись правил поведінки у публічних місцях та бути взаємоввічливими. Не зловживати спиртним. У випадку, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

Також нагадуємо – у період зимових свят зростає кількість квартирних крадіжок. Це зумовлено тим, що багато людей святкують не вдома, залишаючи помешкання без нагляду. З цього користають квартирні злодії. Тому – не забувайте про безпеку своїх помешкань, міцно їх зачиняйте, просіть сусідів придивитись за квартирою у час вашої відсутності та не повідомляйте іншим про свої плани.

Не забувайте під час поїздок дотримуватись Правил дорожнього руху та не сідайте за кермо напідпитку.

Фото: поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...