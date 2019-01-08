Святкування Різдва у Львові пройшло спокійно, - поліція

На Львівщині святкування Різдва пройшло без порушень правопорядку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Основне, на що звертали увагу поліцейські – це попередження злочинів та порушень публічного порядку під час богослужінь та святкувань. Правоохоронці несли службу біля кожного храму, а також у місцях проведення масових заходів.

Окрім того, було збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на повідомлення громадян та правопорушення, були створені додаткові слідчо-оперативні групи, групи превентивної комунікації, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких увійшли експерти-вибухотехніки та кінологи. До охорони правопорядку також залучалися нацгвардійці та курсанти ЛьвДУВС. Грубих порушень публічного порядку виявлено не було.

Впродовж 6-7 січня на оперативну лінію 102 надійшло більше двох тисяч звернень від громадян – усі вони були опрацьовані.

Різдвяні свята та урочисті тривають. Правоохоронці працюють у посиленому режимі несення служби. Поліцейські просять львів’ян та гостей міста дотримуватись правил поведінки у публічних місцях та бути взаємоввічливими. Не зловживати спиртним. У випадку, якщо ви стали жертвою чи очевидцем скоєння злочину або правопорушення, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 або звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях.

Також нагадуємо – у період зимових свят зростає кількість квартирних крадіжок. Це зумовлено тим, що багато людей святкують не вдома, залишаючи помешкання без нагляду. З цього користають квартирні злодії. Тому – не забувайте про безпеку своїх помешкань, міцно їх зачиняйте, просіть сусідів придивитись за квартирою у час вашої відсутності та не повідомляйте іншим про свої плани.

Не забувайте під час поїздок дотримуватись Правил дорожнього руху та не сідайте за кермо напідпитку.

Фото: поліція