НАЗК назвало ТОП-порушників грудня

НАЗК опублікувало ТОП-10 виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень.

На першому місці рейтингу, складеного прес-службою Національного агентства з питань запобігання корупції – обґрунтований висновок щодо зафіксованих ознак незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації народним депутатом України Євгенієм Гєллєром, який був направлений до Національного антикорупційного бюро України.

Друге та третє місця посідає правопорушення: подання недостовірних відомостей у деклараціях. Два обґрунтовані висновки складені стосовно народного депутата України Дениса Омельяновича та один обґрунтований висновок – стосовно депутата Київської міської ради Сергія Харчука.

На четвертому та п’ятому місцях – адмінпротоколи за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, які складені стосовно народних депутатів України Сергія Дунаєва та Георгія Логвинського.

Загалом, Національне агентство у грудні 2018 року зафіксувало 111 порушень антикорупційного законодавства.

Зазначаємо, що затвердження обґрунтованого висновку, направлення його до правоохоронних органів, а також складення протоколу і направлення його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування або провадження у справі про адмінправопорушення у судовому порядку відповідно.