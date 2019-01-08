На Пустомитівщині суд взяв під варту молодика, який встромив ножа у груди власній матері

На Львівщині обрали запобіжний захід 25-річному молодику, який завдав ножове поранення власній матері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Подія трапилась 30 грудня 2018 року у будинку спільного проживання підозрюваного та потерпілої у с. Дмитровичі, що на Пустомитівщині.

«Зокрема, зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із своєю 44-річною матір’ю, наніс їй один удар ножем у грудну клітку. Жінку із колото-різаною раною грудної клітки госпіталізовано у 8-му клінічну лікарню м. Львова», – йдеться у повідомленні.

Слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.