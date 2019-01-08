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На Львівщині судитимуть чоловіка, який жорстоко вбив сусідського собаку

Юлія Шпак

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На Львівщині судитимуть 51-річного чоловіка, який сокирою вбив сусідського собаку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У грудні 2018 року до місцевих правоохоронців звернулися жителі одного із сіл Сколівського району та повідомили про те, що їхній сусід жорстоко поводиться із твариною.

Зокрема, досудовим розслідування було встановлено, що зловмисник прийшов на подвір’я односельчанина та взяв за поводок його собаку, повів до дерева, де і прив’язав тварину. Після цього нелюд, наніс декілька ударів сокирою по тілу собаки, що призвело до її смерті.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Сколівського районного суду для розгляду по суті. За вчинене чоловіку загрожує обмеження волі до 3 років.

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