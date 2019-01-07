Якої погоди чекати львів’янам на Марії?

Завтра, 8 січня, у Львові та області синоптики прогнозують мороз, ожеледицю на дорогах та сніг. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

На дорогах Львівщини збережеться ожеледиця, відтак водії закликають бути максимально обачними та дотримуватись правил безпеки.

За даними Sinoptic.ua, вночі у Львові та області буде до 13 градусів морозу, вдень стопчик термометра становитиме 6-8 градусів морозу. Вітер – південний, 2-4 м/с, вдень буде сонячно і без опадів, а ввечері почне падати сніг.

Зазначимо, що 8 січня українці відзначають Собор Пресвятої Богородиці (або Марії). З давніх-давен у цей день спостерігали за природою: якщо біля сонця з’являлась світла смуга – на сніг, якщо синиця зранку пищить – бути морозу вночі, а якщо галки і ворони влаштували безперервний ґвалт – варто чекати снігопад і заметілі.