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Внаслідок масштабної пожежі в Рудно загинув чоловік

Олена Карп'юк

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Сьогодні вранці, 7 січня, о 07:23 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в смт Рудно на вул. Грушевського, 50. Займання виникло  в квартирі двоповерхового дерев’яного житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили 48-річного чоловіка, який виявився товаришем власника однієї з квартир.

Також вогнеборці вивели із будівлі мешканців другого поверху – чоловіка та літню жінку.

Пожежу вдалося ліквідувати о 08:16 год. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 кв.м квартири, у якій сталася пожежа, речі домашнього вжитку на площі 5 кв м квартири на 2-му поверсі, дах на площі 10 кв м та пошкодив перекриття.

До гасіння пожежі залучили 21 рятувальника та 3 одиниці спецтехніки.

Наразі всі обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Фото: Ігор Зінкевич

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