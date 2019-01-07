ОСТАННІ НОВИНИ

Снігопад на Львівщині: рятувальники відбуксирували з кювету вантажівку і Land Cruiser

Олена Карп'юк

|

Упродовж 6 січня на засніжених дорогах Львівщини рятувальники надавали допомогу транспортним засобам, які опинились у кюветі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Вчора, о 15:40 год., у селі Стрілки Перемишлянського району вантажівка DAF з’їхала в кювет. Рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксирували її.

О 16:56 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селищі Східниця через сильні снігопади на вул. Чорновола автомобіль «Toyota Land Cruiser» з’їхав у кювет і не може самостійно виїхати.Зза допомогою буксирувального тросу надзвичайники витягнули автівку.

Синоптики прогнозують на сьогодні, 7 січня, сніг та ожеледицю на дорогах. Відтак водіїв закликають дотримуватись правил безпеки та обирати безпечну швидкість руху, а пішоходам нагадують про те, що дорогу слід переходити лише у спеціально відведених місцях!

Фото: ДСНС

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...