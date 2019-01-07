Снігопад на Львівщині: рятувальники відбуксирували з кювету вантажівку і Land Cruiser

Упродовж 6 січня на засніжених дорогах Львівщини рятувальники надавали допомогу транспортним засобам, які опинились у кюветі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Вчора, о 15:40 год., у селі Стрілки Перемишлянського району вантажівка DAF з’їхала в кювет. Рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксирували її.

О 16:56 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селищі Східниця через сильні снігопади на вул. Чорновола автомобіль «Toyota Land Cruiser» з’їхав у кювет і не може самостійно виїхати.Зза допомогою буксирувального тросу надзвичайники витягнули автівку.

Синоптики прогнозують на сьогодні, 7 січня, сніг та ожеледицю на дорогах. Відтак водіїв закликають дотримуватись правил безпеки та обирати безпечну швидкість руху, а пішоходам нагадують про те, що дорогу слід переходити лише у спеціально відведених місцях!

Фото: ДСНС