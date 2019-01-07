Приватні перевізники запевняють, що у Львові курсують 70% маршруток

На Різдво, 7 січня, на дороги Львова вийшли 114 із 161 маршрутки, які є у підпорядкуванні приватних перевізників. Такими є даними моніторингу Асоціації перевізників Львівщини, передає Львівський портал.
Станом на ранок 7 січня чотири приватні перевізники, які обслуговують автомобільні маршрути Львова, випустили 70% передбаченого транспорту.
Вихід автобусів на маршрути Львова 7 січня:
ТзОВ «Міра і К»:
Маршрут №8: план – 4 маршрутки, виїхали 4.
Маршрут №33: план – 7 маршруток, виїхали 6.
Маршрут №25: план – 12 маршруток, виїхали 4.
Маршрут №27: план – 4 маршрутки, виїхала 1.
Маршрут №11: план – 5 маршруток, виїхала 1.
Маршрут №14: план – 8 маршруток, виїхали всі 8.
Маршрут №7: план – 4 маршрутки, виїхала 1.
Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 44 автобуси, втім сьогодні виїхали лише 25 (56,8%).
АТП-14630:
Маршрут №15: план – 8 маршруток, виїхали всі.
Маршрут №31: план – 6 маршруток, виїхали 3.
Маршрут №23: план – 10 маршруток, виїхали 4.
Маршрут №42: план – 6 маршруток, виїхали 3.
Маршрут №21: план – 8 маршруток, виїхали 7.
Маршрут №26: план – 4 маршрутки, виїхала 1.
Маршрут №44: план – 4 маршрутки, виїхали 2.
Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 46 автобусів, проте сьогодні виїхали 38 (60,9%).
ТзОВ «Фіакр-Львів»:
Маршрут №39: план – 4 маршрутки, не виїхала жодна.
Маршрут №41: план – 8 маршруток, виїхали 4.
Маршрут №17: план – 5 маршруток, виїхали 7.
Маршрут №24: план – 5 маршруток, не виїхала жодна.
Маршрут №34: план – 8 маршруток, виїхали всі.
Маршрут №13: план – 6 маршруток, виїхали 3.
Маршрут №22: план – 1 маршрутка, виїхала 1.
Маршрут №43: план – 6 маршруток, виїхали всі.
Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 43 автобуси, а сьогодні виїхали лише 29 (67,4%).
ТзОВ «Успіх-БМ»:
Маршрут №38: план – 2 маршрутки, виїхали всі.
Маршрут №51: план – 14 маршруток, виїхали 10.
Маршрут №53: план – 12 маршруток, виїхали 10.
На цих маршрутах мали б курсувати 28 автобусів, сьогодні ж виїхали 22 (78,5%).
Зазначимо, даних щодо випуску машин на різдвяні свята від п’ятого перевізника, комунального АТП-1, Львівський портал не знайов.
Олена Карп'юк