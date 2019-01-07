Приватні перевізники запевняють, що у Львові курсують 70% маршруток

На Різдво, 7 січня, на дороги Львова вийшли 114 із 161 маршрутки, які є у підпорядкуванні приватних перевізників. Такими є даними моніторингу Асоціації перевізників Львівщини, передає Львівський портал.

Станом на ранок 7 січня чотири приватні перевізники, які обслуговують автомобільні маршрути Львова, випустили 70% передбаченого транспорту.

Вихід автобусів на маршрути Львова 7 січня:

ТзОВ «Міра і К»:

Маршрут №8: план – 4 маршрутки, виїхали 4.

Маршрут №33: план – 7 маршруток, виїхали 6.

Маршрут №25: план – 12 маршруток, виїхали 4.

Маршрут №27: план – 4 маршрутки, виїхала 1.

Маршрут №11: план – 5 маршруток, виїхала 1.

Маршрут №14: план – 8 маршруток, виїхали всі 8.

Маршрут №7: план – 4 маршрутки, виїхала 1.

Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 44 автобуси, втім сьогодні виїхали лише 25 (56,8%).

АТП-14630:

Маршрут №15: план – 8 маршруток, виїхали всі.

Маршрут №31: план – 6 маршруток, виїхали 3.

Маршрут №23: план – 10 маршруток, виїхали 4.

Маршрут №42: план – 6 маршруток, виїхали 3.

Маршрут №21: план – 8 маршруток, виїхали 7.

Маршрут №26: план – 4 маршрутки, виїхала 1.

Маршрут №44: план – 4 маршрутки, виїхали 2.

Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 46 автобусів, проте сьогодні виїхали 38 (60,9%).

ТзОВ «Фіакр-Львів»:

Маршрут №39: план – 4 маршрутки, не виїхала жодна.

Маршрут №41: план – 8 маршруток, виїхали 4.

Маршрут №17: план – 5 маршруток, виїхали 7.

Маршрут №24: план – 5 маршруток, не виїхала жодна.

Маршрут №34: план – 8 маршруток, виїхали всі.

Маршрут №13: план – 6 маршруток, виїхали 3.

Маршрут №22: план – 1 маршрутка, виїхала 1.

Маршрут №43: план – 6 маршруток, виїхали всі.

Загалом на всіх згаданих маршрутах мали б курсувати 43 автобуси, а сьогодні виїхали лише 29 (67,4%).

ТзОВ «Успіх-БМ»:

Маршрут №38: план – 2 маршрутки, виїхали всі.

Маршрут №51: план – 14 маршруток, виїхали 10.

Маршрут №53: план – 12 маршруток, виїхали 10.

На цих маршрутах мали б курсувати 28 автобусів, сьогодні ж виїхали 22 (78,5%).

Зазначимо, даних щодо випуску машин на різдвяні свята від п’ятого перевізника, комунального АТП-1, Львівський портал не знайов.