На Львівщині двоє безхатьків потрапили до лікарні через обмороження

Вчора, 6 січня, через обмороження до 8-ї міської клінічної лікарні госпіталізували двох безхатченків. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

В смт Рудно на вул. Огієнка отримав обмороження обох нижніх кінцівок та загальне переохолодження 62-річний безхатченко. А в селі Зимна Вода Пустомитівського району постраждав 20-річний безхатько. Медики діагностували йому обмороження пальців обох нижніх кінцівок.

Всіх постраждалих госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні.

Щоб не отримати обмороження та переохолодження, мешканцям Львівщини нагадують правила безпеки: