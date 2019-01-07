На Львівщині двоє безхатьків потрапили до лікарні через обмороження

Вчора, 6 січня, через обмороження до 8-ї міської клінічної лікарні госпіталізували двох безхатченків. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
В смт Рудно на вул. Огієнка отримав обмороження обох нижніх кінцівок та загальне переохолодження 62-річний безхатченко. А в селі Зимна Вода Пустомитівського району постраждав 20-річний безхатько. Медики діагностували йому обмороження пальців обох нижніх кінцівок.
Всіх постраждалих госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні.
Щоб не отримати обмороження та переохолодження, мешканцям Львівщини нагадують правила безпеки:
- одягайтеся багатошарово. Одягніть на себе кілька тонших речей замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко, то завжди можна зняти одну з кофт. Одяг має бути цілком вільним;
- захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром;
- візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження;
- не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
- заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- по можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом;
- рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам;
- не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.
Олена Карп'юк