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На Львівщині двоє безхатьків потрапили до лікарні через обмороження

Олена Карп'юк

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Вчора, 6 січня, через обмороження до 8-ї міської клінічної лікарні госпіталізували двох безхатченків. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

В смт Рудно на вул. Огієнка отримав обмороження обох нижніх кінцівок та загальне переохолодження 62-річний безхатченко. А в селі Зимна Вода Пустомитівського району постраждав 20-річний безхатько. Медики діагностували йому обмороження пальців обох нижніх кінцівок.

Всіх постраждалих госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні.

Щоб не отримати обмороження та переохолодження, мешканцям Львівщини нагадують правила безпеки:

  • одягайтеся багатошарово. Одягніть на себе кілька тонших речей замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко, то завжди можна зняти одну з кофт. Одяг має бути цілком вільним;
  • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавички, а ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, піднятим коміром;
  • візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження;
  • не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
  • заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • по можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом;
  • рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам;
  • не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню.

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