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Доба на Донбасі: окупанти п’ять разів обстріляли українських військових

Олена Карп'юк

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Упродовж минулої доби, 6 січня, на Донбасі російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами не застосовувалось. Про це Львівському порталу повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

 

Опорні пункти українських військ противник обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Вогонь вівся у районі хутора Вільний на Луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар’їнка, Красногорівка на Донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом минулої доби жоден український військовослужбовець не постраждав.

За даними розвідки, 6 січня один окупант загинув та один отримав поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

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