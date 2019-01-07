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Через пожежу у дровітні в центрі Львова ледь не спалахнув житловий будинок

Олена Карп'юк

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Вчора ввечері, 6 січня, о 20:40 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Кирила і Мефодія, 15-А. Займання виникло в приміщенні, де зберігались дрова, яке прибудоване до двоповерхового житлового будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежу вдалося ліквідувати о 21:01 год. Вогонь знищив дрова та брикети на площі 3 кв м.

Завдяки злагодженим діям рятувальників вогонь не поширився на житловий будинок, що розташований відразу поруч із дровітнею.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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