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Жителів Львівщини попереджають про кригоплав і снігові лавини

Олександр Косик

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На території Львівської області оголошено штормове попередження. Управління ДСНС Львівщини попереджає про льодостави на річках та снігові лавини в горах, передає Львівський портал.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 6 січня на дорогах ожеледиця. Вдень значний сніг, пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, місцями хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

5 – 9 сiчня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу очiкується посилення льодоутворювальних процесiв, шугохiд, встановлення льодоставу, мiсцями можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

У зв’язку з очiкуваними снiгопадами 5 – 7 сiчня в горах Львiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рівень).

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