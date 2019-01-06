Жителів Львівщини попереджають про кригоплав і снігові лавини

На території Львівської області оголошено штормове попередження. Управління ДСНС Львівщини попереджає про льодостави на річках та снігові лавини в горах, передає Львівський портал.

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 6 січня на дорогах ожеледиця. Вдень значний сніг, пориви південно-західного вітру, 15 – 20 м/с, місцями хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий).

5 – 9 сiчня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу очiкується посилення льодоутворювальних процесiв, шугохiд, встановлення льодоставу, мiсцями можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

У зв’язку з очiкуваними снiгопадами 5 – 7 сiчня в горах Львiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рівень).