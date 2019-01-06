Вчора на Львівщині постраждали дві лижниці

5 січня Славською пошуково-рятувальною групою пошуково-рятувальної частини ЗТС на лижних трасах гори Тростян та Високий Верх надано допомогу 2 травмованим туристам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

На горі Тростян травму лівої ноги отримала мешканка м. Львів 1994 року народження а на горі Високий Верх травму правої ноги – мешканка м. Херсон 1995 року народження.

Рятувальники за допомогою ак’я спустили потерпілих з гір та передали їх медикам.