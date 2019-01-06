У Меденичах мікроавтобус насмерть збив велосипедиста

У Дрогобицькому районі був смертельно травмував велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 5 січня, о 18:20 год. у селищі Меденичі Дрогобицького району, на автодорозі «Східниця — Пісочна», мешканець Миколаєва 1967 року народження, керуючи автомобілем «Фольксваген Транспортер», виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив наїзд на велосипедиста, 51-річного мешканця села Летня Дрогобицького району. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці події.

Причини та обставини події встановлюються.