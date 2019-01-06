У Львові на крадіжці затримали двох рецидивістів

Патрульні затримали раніше судимих неподалік місця скоєння нового злочину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Вчора, 5 січня, близько опівночі на вулиці Курмановича сталася крадіжка. Заявник викликав патрульних і повідомив, що невідомі особи зрізали високовольтні кабелі на території депо.

Неподалік від місця крадіжки копи виявили двох чоловіків. Вони мали при собі інструменти, якими ймовірно зрізали кабелі. Патрульні встановили, що 36 та 38-річні чоловіки раніше судимі за крадіжки та грабежі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.