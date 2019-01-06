Стало відомо, що буде з рейсами, які сьогодні мали здійснюватися з і до львівського аеропорту

Аеропорт «Львів» оприлюднив інформацію щодо своїй рейсів на сьогодні, 6 січня.

Рейс FR 1642 Лондон-Львів авіакомпанії Ryanair на даний час знаходиться в м.Жешув.

Рейс №7132 Шарм-ель-Шейх-Львів піде на запасний аеродром у Київ.

Рейси авіакомпанії “Ernest” затримуються на невизначений час, оскільки повітряним судном, що знаходиться в аеропорту “Львів”.

Рейс LH 2551 авіакомпанії Lufthansa скасовано.

Рейс PC421 авіакомпанії Pegasus перенесено на завтра.

Решта рейсів затримуються на невизначений час, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, львівський аеропорт тимчасово не працює, бо зранку літак Turkish Airlines, що мав летіти зі Львова до Стамбулу, при розгоні викотився за межі злітної смуги.