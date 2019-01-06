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Сьогодні – Святий вечір

Олександр Косик

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6 січня, в переддень Різдва, християни збираються в родинному колі за Святою вечерею. Цей день є дуже значущим, адже саме 6 січня вночі з’явився на світ Ісус. Святий вечір є заключним днем Різдвяного посту.

 

Святвечір – одне з найурочистіших християнських свят. На Святвечір родина готує 12 пісних страв – за кількістю апостолів у Христа. Як тільки на небосхилі з’являлася перша зірка, вся родина повинна сідати за багатий стіл.

У Святвечір слід обов’язково попросити вибачення у людей, яких образили, а також пробачити всіх своїх ворогів.

Колектив Львівського порталу щиро вітає вас зі Святвечором! Бажаємо всім відкрити серця, і насолодитися близькістю рідних. Нехай Різдвяна зірка надії і любові горить над вашим домом, а в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку, добра і Божого Благословення.

Христос народився! Славімо Його!

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