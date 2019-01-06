Розклад Різдвяних Богослужінь у катедральних храмах Львова

Вже завтра віряни святкуватимуть Різдво Христове. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться різдвяні богослужіння та колядування, тому знайомимо вас з їх графіком.
Розклади Богослужінь у катедральних храмах Львова:
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра , 5)
7 січня 2019 р, понеділок Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа
8.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, Мирування. Очолить Митрополит Львівський Ігор (Возьняк)
11.00 – Божественна Літургія, Мирування.
17.00 – Велика вечірня
8 січня 2019 року, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці, св. Свщмч Євтимія
7.30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 –Божественна Літургія
15:00 – Молитва за дітей (рух “Матері в молитві”)
17:00 – Вечірня
9 січня 2019 року, середа, св. ап.первомч.й архидиякона Стефана
7.30 – Божественна Літургія
10.00 – Божественна Літургія
18:00 – Божественна Літургія
Свято-Покровський кафедральний собор Православної Церкви України
7 січня 2019 року, понеділок, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:30 – Божественна Літургія
9.00 – Божественна Літургія
11.00 – Божественна Літургія, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк)
18.00 – Велика вечірня з колядками
8 січня 2019 року, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці
8.00 – Божественна Літургія
10.00 – Божественна Літургія, Архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк)
18.00 – Вечірня з колядками
9 січня 2019 року, середа, Апостола першомученика і архідиякона Стефана
8.00 – Божественна Літургія, Панахида за померлими
10.00 – Божественна Літургія
18.00 – Вечірня з колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)
7 січня 2019 року, понеділок– Різдво Христове
7.00 год. – Божественна Літургія ( заплановано, що очолить Митрополит Макарій (Малетич))
9.00 год. – Божественна Літургія
11.00 год. – Божественна Літургія
8 січня 2019 року, вівторок – Собор Пресвятої Богородиці
7.30 год. – Божественна Літургія
9.00 год. – Божественна Літургія
11.00 год. – Божественна Літургія
Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7)
7 січня 2018 року, понеділок
11:00 – Божественна Літургія
Олександр Косик