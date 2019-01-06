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Розклад Різдвяних Богослужінь у катедральних храмах Львова

Олександр Косик

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Вже завтра віряни святкуватимуть Різдво Христове. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться різдвяні богослужіння та колядування, тому знайомимо вас з їх графіком.

 

Розклади Богослужінь у катедральних храмах Львова:

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра , 5)

7 січня 2019 р, понеділок Різдво Господа і Спаса нашого Ісуса Христа

8.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, Мирування. Очолить Митрополит Львівський Ігор (Возьняк)

11.00 – Божественна Літургія, Мирування.

17.00 – Велика вечірня

8 січня 2019 року, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці, св. Свщмч Євтимія

7.30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 –Божественна Літургія

15:00 – Молитва за дітей (рух “Матері в молитві”)

17:00 – Вечірня

9 січня 2019 року, середа, св. ап.первомч.й архидиякона Стефана

7.30 – Божественна Літургія

10.00 – Божественна Літургія

18:00 – Божественна Літургія

Свято-Покровський кафедральний собор Православної Церкви України

7 січня 2019 року, понеділок, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:30 – Божественна Літургія

9.00 – Божественна Літургія

11.00 – Божественна Літургія, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк)

18.00 – Велика вечірня з колядками

8 січня 2019 року, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці

8.00 – Божественна Літургія

10.00 – Божественна Літургія, Архиєрейським чином, очолить Митрополит Львівський і Сокальський Православної Церкви України Димитрій (Рудюк)

18.00 – Вечірня з колядками

9  січня 2019 року, середа, Апостола першомученика  і архідиякона Стефана

8.00 – Божественна Літургія, Панахида за померлими

10.00 – Божественна Літургія

18.00 – Вечірня з колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська,  5)

7 січня 2019 року, понеділок– Різдво Христове

7.00 год. – Божественна Літургія ( заплановано, що очолить Митрополит Макарій (Малетич))

9.00 год. – Божественна Літургія

11.00 год. – Божественна Літургія

8 січня 2019 року, вівторок – Собор Пресвятої Богородиці

7.30 год.  – Божественна Літургія

9.00 год. – Божественна Літургія

11.00 год. – Божественна Літургія

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7)

7 січня 2018 року, понеділок

11:00 –  Божественна Літургія

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