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На Бродівщині легковик злетів з дороги у дерево: є постраждалий

Олександр Косик

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Рятувальники деблокували потерпілого з автомобіля, який з’їхав у кювет на Бродівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 5 січня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Ясенів Бродівського району 49-річна кермувальниця автомобіля Chevrolet Aveo не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет, де зіткнулась з деревом.

На місце ДТП негайно було відправлено рятувальне відділення 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Броди.

Рятувальники прибувши на місце, виявили затиснутого пасажира, працівники ДСНС провели роботи по відключенню акумуляторної батареї та деблокуванню потерпілого, якого із травмами передали медикам.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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