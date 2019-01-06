Львівських дітлахів запрошують провести Різдво з копами

Патрульна поліція Львівської області запрошує усіх на святкування Різдва з поліцейськими. Такі зустрічі відбудуться у багатьох містках України, і Львів не став винятком.

Завтра, 7 січня у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького з 14.00 до 16.00 діти матимуть змогу:

пограти, “покрякати” та покататися у справжньому поліцейському автомобілі;

поспілкуватися з патрульними;

подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто;

отримати новорічний сюрприз.

Окрім того патрульні готують багато цікавинок, розваг та сюрпризів. Беріть дітлахів та йдуть до парку!