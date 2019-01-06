Через сильний снігопад всіх комунальникам Львова сьогодні змусили вийти на роботу

Сьогодні для комунальних працівників оголошено робочий день.Зі слів директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірини Маруняк, під час ранкового об`їзду вулиць обстежено, що магістральні дороги почищені добре, двірники також працюють. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Станом на ранок в місті працювало 77 одиниць снігоочисної техніки. Відтак, зранку до прибирання міста було залучено 1 грейдер, 32 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів, 22 трактори, 1 одиниця іншої техніки. Для посипання використано 475 м куб суміші.

Нагадаємо, через посилені опади у вигляді снігу, сьогодні для працівників комунальних служб оголошено робочий день. Двірники зранку працюватимуть, щоб розчистити хідники.