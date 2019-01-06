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Через сильний снігопад всіх комунальникам Львова сьогодні змусили вийти на роботу

Олександр Косик

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Сьогодні для комунальних працівників оголошено робочий день.Зі слів директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірини Маруняк, під час ранкового об`їзду вулиць обстежено, що магістральні дороги почищені добре, двірники також працюють. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

Станом на ранок в місті працювало 77 одиниць снігоочисної техніки. Відтак, зранку до прибирання міста було залучено 1 грейдер, 32 піскорозкидувачі, 5 навантажувачів, 22 трактори, 1 одиниця іншої техніки. Для посипання використано 475 м куб суміші.

Нагадаємо, через посилені опади у вигляді снігу, сьогодні для працівників комунальних служб оголошено робочий день. Двірники зранку працюватимуть, щоб розчистити хідники.

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