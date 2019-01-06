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Через хуртовину з львівського аеропорту вчора не вилетіло шість літаків

Соломія Григор'єва

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Із міжнародного аеропорту «Львів» вчора, 5 січня, через негоду скасували шість міжнародних авіарейсів. Ще чотири рейси перенесли. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

 

Так рейс WZZ4485 Лондон-Львів прибув о 15:32 (замість 10:50) та WZZ4486
Львів-Лондон вилетів о 16:55 (замість 11:20). Причина – несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирам надавалось харчування.

Рейс DLH2550 Мюнхен-Львів прибув о 17:07 (замість 13:25) та DLH2551
Львів-Мюнхен вилетів о 19:27 (замість 14-05). Причина – несприятливі метеоумови у м.Мюнхен.

Рейс WZZ1295 Катовіце-Львів та WZZ6735 Львів-Братислава – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирів забезпечено харчуванням та буде організовано проживання.

Рейс WZZ6736 Братислава-Львів та WZZ1296 Львів-Катовіце – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирам буде організовано проживання.

Рейс LOT763 Варшава-Львів та LOT764 Львів-Варшава – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів.

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