Через хуртовину з львівського аеропорту вчора не вилетіло шість літаків

Із міжнародного аеропорту «Львів» вчора, 5 січня, через негоду скасували шість міжнародних авіарейсів. Ще чотири рейси перенесли. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Так рейс WZZ4485 Лондон-Львів прибув о 15:32 (замість 10:50) та WZZ4486

Львів-Лондон вилетів о 16:55 (замість 11:20). Причина – несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирам надавалось харчування.

Рейс DLH2550 Мюнхен-Львів прибув о 17:07 (замість 13:25) та DLH2551

Львів-Мюнхен вилетів о 19:27 (замість 14-05). Причина – несприятливі метеоумови у м.Мюнхен.

Рейс WZZ1295 Катовіце-Львів та WZZ6735 Львів-Братислава – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирів забезпечено харчуванням та буде організовано проживання.

Рейс WZZ6736 Братислава-Львів та WZZ1296 Львів-Катовіце – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів. Пасажирам буде організовано проживання.

Рейс LOT763 Варшава-Львів та LOT764 Львів-Варшава – скасовано через несприятливі метеоумови у м.Львів.