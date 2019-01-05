Якою буде погода у Львові на Святвечір і Різдво?

Холодну та сніжну погоду в Україні наразі визначають циклони, Святвечір та Різдво будуть морозяними. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає Львівський портал.
Таким чином 6 та 7 січня на заході України випадатиме сніг, посилиться південний, південно-західний вітер, можливі хуртовини.
6 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 — 14 м/с. Температура повітря впродовж доби 4 — 9° морозу.
7 січня — буде хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 9 — 14° морозу, вдень 5 — 10° морозу.
Олександр Косик