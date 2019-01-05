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Як курсуватиме електротранспорт Львова під час Різдвяних свят. Графік руху

Олександр Косик

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Міський електротранспорт в період Різдвяних свят курсуватиме вулицями міста у режимі вихідного дня. Про це повідомив речник «Львівелектротранс» Іван Бондар, передає Львівський портал.

 

У Львові в період з 5 до 7 січня тролейбуси та трамваї курсуватимуть у режимі вихідного дня.

Однак, у зв’язку із концертом співачки Руслани, який відбудеться у понеділок, 7 січня, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, у Львові можуть скоротити маршрут тролейбуса № 13, який під час святкового концерту курсуватиме до ТРЦ «Форум».

Нагадаємо, у новорічну ніч у Львові курсували трамваї за трьома міськими маршрутами.

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