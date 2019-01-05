Вчора у зоні ООС не постраждав жоден український боєць

Минулої доби російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи гранатомети і стрілецьку зброю. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає Львівський портал.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не отримав поранень.

За даними розвідки, 4 січня двоє окупантів загинуло та один отримав поранення.