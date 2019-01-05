На Сихові затримали чергового продавця наркотиків

У Львові поліцейські затримали наркодилера та повідомили йому про підозру. Вартість виявлених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить близько 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно зі слідчими Сихівського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 затримали зловмисника, який організував збут наркотичного засобу «канабіс» та таблеток «субутекс».

Під час затримання та санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили поліетиленові пакети із вмістом речовини, ззовні схожою на наркотичний засіб «канабіс», таблетки «субутекс», що містять наркотичний засіб «бупренорфін», електронні ваги, пристрій для викурювання наркотичного засобу та грошові кошти, виручені від збуту наркотиків.

Наркотичні засоби 42-річний чоловік збував наркозалежним особам на території Сихівського району Львова. Його злочинну діяльність задокументовано і припинено. Все вилучене під час санкціонованого обшуку скеровано на експертне дослідження.

Наркодилера поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.