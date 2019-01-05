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Мерія закликає водіїв не паркуватись на смузі руху громадського транспорту на вулиці Коперника

Олександр Косик

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Управління транспорту ЛМР звертається до власників приватних авто з проханням не паркувати свої автомобілі на смузі для руху громадського транспорту на вул. Коперника, зокрема на відрізку від вул. Вітовського до вул. С. Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У мерії пояснюють, що запарковані авто ускладнюють рух великих автобусів, які курсують на маршруті № 45.

«З метою забезпечення комфортного проїду в громадському транспорті, ЛК «АТП-1» запустило великі автобуси на маршруті № 45. Також заплановано запустити великі автобуси на маршрут № 9. Ці два маршрути курсують по вул. Коперника. Однак, на цій вулиці, на смузі для громадського транспорту, водії приватних авто постійно паркують свої автомобілі. Інспектори з паркування штрафують таких водіїв, однак машини все одно залишають. Оскільки на маршруті № 45 курсують великі автобуси, то їм складно проїхати цей відрізок дороги.

Тому, звертаємося до власників авто з проханням не порушувати правил дорожнього руху і паркувати свої автомобілі у відведених для цього місцях. Запарковані авто на смузі для руху громадського транспорту на вул. Коперника перешкоджають руху автобусів, чим створюють незручності для великої кількості пасажирів”, — наголосили в управлінні транспорту ЛМР.

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