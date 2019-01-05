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Львівські родини, які виховують дітей з інвалідністю, запрошують на сімейне свято

Олександр Косик

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У Львові 12 січня для родин, які виховують дітей з інвалідністю, відбудеться сімейне різдвяне дійство «Весела коляда». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Під час заходу можна буде переглянути виставу «Вертеп» від театру «Крила», взяти участь у різноманітних майстер-класах, послухати та поспівати колядки і переглянути мультфільм у кінозалі. Також всі учасники свята зможуть поспілкуватися за горнятком чаю з солодким частуванням, а діток чекатимуть солодкі подарунки.

«Це буде традиційно великий інклюзивний простір для тих, хто хоче разом відсвяткувати Різдво, помайструвати, поділитися враженнями, познайомитися і просто весело і цікаво провести час у доброму колі», — говорить організаторка, голова ГО «Розправлені крила» Юлія Аронова.

Організатори чекають сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, на святі «Весела коляда» 12 січня у приміщенні Lviv film center (вул. В. Великого, 12А). Початок о 11.30 год.

За додатковою інформацією варто звертатись за телефоном: 098−00−34−181, або пишіть на електронну пошту kryla.lviv@gmail.com.

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