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Львівські правоохоронці готові до посиленої роботи під час святкування Різдва

Олександр Косик

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Поліцейські Львівщини готові забезпечити безпеку громадян під час святкування Різдва. Правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок у всіх куточках області та докладуть максимум зусиль для попередження та недопущення вчинення кримінальних злочинів та правопорушень під час масових заходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Впродовж 6-8 січня у Львові та області заплановано проведення різноманітних святкових масових заходів. У понад двох тисяч церков відбудуться урочисті літургії, участь у яких візьмуть близько півтора мільйона прихожан.

У святковий період особовий склад поліції Львівщини працюватиме у посиленому режимі. Буде збільшено кількість поліцейських нарядів для попередження та оперативного реагування на правопорушення, створено додаткові слідчо-оперативні групи, а також мобільні вибухотехнічні групи, до складу яких входитимуть експерти-вибухотехніки та кінологи. До охорони публічного порядку також залучать нацгвардійців та курсантів ЛьвДУВС.

«Звертаємось до громадян! Дотримуйтесь правил поведінки під час святкувань та будьте взаємоввічливими. Не зловживайте спиртними напоями і поводьтеся відповідально. Якщо ви станете очевидцем скоєння злочину, або ж самі постраждаєте від рук зловмисника, відразу телефонуйте на оперативну лінію 102 чи звертайтесь до поліцейських безпосередньо на вулиці. У такий самий спосіб повідомляйте про підозрілі предмети, виявлені у публічних місцях. Бажаємо вам веселих та безпечних Різдвяних святкувань», – йдеться у повідомленні.

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