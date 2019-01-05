Львів’ян та гостей міста на свята запрошують в Шевченківській гай. Програма

На Різдво, 7−8 січня, з 12.00 до 18.00 год. у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відбудуться святкування «Різдво в Гаю». Про насичену програму розповідає прес-службі мерії міста, передає Львівський портал.

«Львів’ян та гостей міста запрошуємо на святкування Різдва в Шевченківській Гай. Різдво в Гаю — особлива родинна атмосфера, незабутнє дійство з усіма традиціями та звичаями.

Гості свята колядуватимуть разом із гуртами, від хати до хати, зможуть навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, довідатись про давні звичаї святкування Різдва.

На головній сцені свята лунатимуть колядки, виступатимуть вертепи, учасники фестивалю спільно колядуватимуть”, — розповідають організатори.

Квитки https://kontramarka.ua/uk/event/rizdvo-v-gau-51 978−74 267.html