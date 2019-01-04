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Занедбану будівлю на вулиці Мельника перебудують під офіс і магазин

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Роману Маїку містобудівні умови та обмеження на реконструкцію одноповерхової нежитлової будівлі на вул. А. Мельника, 8-Б із розширенням через надбудову офісно-торгових приміщень. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 4 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На вул. А. Мельника, 8-Б зараз розташована занедбана будівля, яку Роман Маїк збирається реконструювати, а також добудувати до неї приміщення, у якому буде магазин та офіс.

Як йдеться у проекті рішення, майбутня офісно-торгова будівля знаходитиметься у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Франківського району. Також вона розташована у межах історичного ареалу Львова.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота споруди не повинна перевищувати 10,6 м. Натомість жодних обмежень щодо відсотка забудови земельної ділянки немає.

Також Роман Маїк має узгодити у мерії колір фасаду офісно-торгового приміщення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Роман Маїк був директором Приватної медичної посередницької служби «Старом», втім свою діяльність вона припинила у 2017 році.

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