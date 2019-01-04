Все, що потрібно знати про вакцинацію в період вагітності

Лікар акушер-гінеколог Вальдемар Надіжко на своїй сторінці у Facebook розповів, що варто знати про вакцинацію в період вагітності.

Він зазначив, що питання пов’язані з вакцинацією є актуальними завжди. Проте, коли тема вакцинації стосується вагітних, виникає досить багато запитань. Отже, що варто знати про вакцинацію в період вагітності:

Вакцинація проти грипу є рекомендованою та бажаною, оскільки захворювання на грип під час вагітності може супроводжуватись значною кількістю ускладнень.

Також вагітним рекомендовано (у США – обов’язково) введення вакцини АаКДП-М (проти кашлюку, дифтерії, правцю), оптимальним вважається термін 27-36 тижнів вагітності. Ця вакцинація забезпечує вироблення захисних антитіл в організмі вагітної та передачу вже готових антитіл через плаценту до дитини. Оскільки перша планова вакцинація проти кашлюку, дифтерії та правцю проводиться дітям у віці 2 місяці, то власне ці материнські антитіла зможуть забезпечити захист вашої дитини в перші 2 місяці життя. Окрім цього, рекомендовано провести щеплення всіх членів сім’ї майбутньої мами, щоб забезпечити максимальний захист новонародженого малюка. Такий підхід відомий під назвою «Кокон», бо забезпечує максимальний непрямий захист немовляти. Чому це так важливо, тому що серед дітей віком до 2 місяців, які захворіли на кашлюк, спостерігається найвищий рівень смертності від цього захворювання.

Щеплення живими вакцинами під час вагітності протипоказані. Це означає, що вакцинація проти кору, краснухи, вітряної віспи та паротиту вагітним не проводиться. Проте, випадково проведена вакцинація не є показом до переривання вагітності, оскільки ризики є мінімальними.

Вагітні, які отримали травму з пошкодженням шкіри або слизових оболонок і не були раніше щеплені проти правцю, підлягають обов’язковому щепленню за життєвими показами.

При укусах тварин необхідно провести екстрену вакцинацію проти сказу, оскільки смертність від даного захворювання становить 100%.

За словами Вальдемара Надіжко, ідеальним варіантом для всіх, хто планує вагітність – провести необхідні щеплення заздалегідь, в період до настання вагітності. Проте, якщо у вас є сумніви щодо вашого імунітету до тих чи інших збудників або відсутні задокументовані дані про проведені щеплення, можна лабораторними методами визначити наявність антитіл до тих чи інших збудників.