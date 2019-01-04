Верховна Рада оприлюднила програму отримання томосу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій разом з делегацією на чолі з Президентом України Петром Порошенком 5-6 січня здійснить робочий візит до Турецької Республіки для отримання томосу. Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Програмою візиту до Турецької Республіки (м.Стамбул) 5 січня передбачено зустріч Голови Верховної Ради України Андрія Парубія і Президента України Петра Порошенка з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, відвідання Вселенського Патріархату та зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу Вселенським Патріархом Варфоломієм та у молитві у Патріаршому Храмі Св. Георгія. По завершенню процедури підписання Томосу прозвучать заяви: Вселенського Патріарха Варфоломія Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Президента України П. Порошенка.

6 січня Петро Порошенко, Андрій Парубій та члени делегації візьмуть участь у Церемонії вручення томосу, Божественній Літургії (Спільне відправлення Вселенським Патріархом Варфоломієм і Митрополитом Епіфанієм), у Церемонія освячення води у затоці «Золотий Ріг».

Члени делегації також відвідають могилу українського політичного діяча В. В. Мурського на Католицькому кладовищі, візьмуть участь у Церемонії освячення води в Патріаршому Храмі Св. Георгія.

Нагадаємо, 15 грудня відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.