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В Україні оформили майже 14 тисяч автомобілів на «євробляхах»

Дарина Смеречанська

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Станом на початок 2019 року в Україні оформили 14 тисяч автомобілів на єврономерах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України.

 

Так, із 25 листопада 2018 року по 2 січня 2019 року громадяни здійснили митне оформлення 16,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Як зазначається, майже 14 тис. з них перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 119 млн грн (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у місті Києві – 3037 автомобілів, Волинській – 2642, Чернівецькій – 2058 та Закарпатській областях – 1137.

Нагадаємо, що Законом України від 08 листопада 2018 року № 2612-VIIІ „Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015  року до набрання чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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