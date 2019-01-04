У Львові викрили подружню пару наркодилерів

Львівські поліцейські затримали подружжя наркодилерів. До складу злочинної групи входили чоловік та дружина, котрі організували на території Львова збут наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зловмисників затримали працівники управління протидії наркозлочинності спільно із працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Під час затримання та санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили наркотичний засіб «метадон» в особливо великих розмірах, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації та грошові кошти, виручені від збуту наркотиків в національній та іноземній валюті.

Нарковмісні речовини 60-річний чоловік та його 59-річна дружина збували наркозалежним особам у приватному будинку. Все вилучене під час санкціонованого обшуку скеровано на експертне дослідження, вартість виявлених наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить понад триста тисяч гривень.

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Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання наркодилерам міри запобіжного заходу – тримання під вартою.